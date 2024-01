Dalian Port Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Liaoning Port beträgt 10, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 13,96 für "Verkehrsinfrastruktur" unter dem Durchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie fundamental betrachtet unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Liaoning Port derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,69 HKD, während der Aktienkurs bei 0,61 HKD liegt, was einer Abweichung von -11,59 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt mit 0,63 HKD um -3,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Performance von Liaoning Port in den letzten 12 Monaten bei -3,44 Prozent lag, während ähnliche Aktien aus der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche im Durchschnitt um 1,86 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -5,3 Prozent im Vergleich zur Branche. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Liaoning Port um 1,57 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" in dieser Kategorie führt.

Hinsichtlich der Dividende weist Liaoning Port derzeit eine Dividendenrendite von 2,96 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8,08 % für "Verkehrsinfrastruktur". Mit einer Differenz von 5,12 Prozentpunkten wird die Dividende daher als "Schlecht" eingestuft.