Dalian East New Energy Development Aktie: Reine Nervensache!

Die Lingda-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 15,72 CNH erreicht, während der aktuelle Kurs bei 12,61 CNH liegt. Das bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -19,78 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auch der GD50 der letzten 50 Tage liegt mit einem Stand von 13,77 CNH um -8,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für die technische Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Lingda-Aktie zeigt einen Wert von 32,99, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 64, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Neutral".

Im Branchenvergleich hat die Lingda-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -42,74 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Bauprodukte"-Branche im Durchschnitt um 1,62 Prozent, was zu einer Underperformance von -44,36 Prozent für Lingda führt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 1,42 Prozent erzielte, liegt Lingda um 44,16 Prozent darunter. Dies führt sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich zu einem "Schlecht"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Lingda-Aktie wurden ebenfalls analysiert. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Dabei zeigt sich eine mittlere Aktivität und kaum Veränderungen in der Stimmungsrate, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.