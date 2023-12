Dalian East New Energy Development Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen und zeichnet dies auf. Für die Lingda-Aktie beträgt der aktuelle RSI-Wert 64,44, was auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 64, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Im Branchenvergleich erzielte Lingda in den letzten 12 Monaten eine Performance von -43,74 Prozent, was eine Underperformance von -42,8 Prozent im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Bauprodukte"-Branche und 43,17 Prozent im Vergleich zum "Industrie"-Sektor bedeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Lingda beträgt aktuell 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt und daher eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten erhält.

In der technischen Analyse ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ein "Schlecht"-Rating für Lingda, da der Kurs der Aktie sowohl über dem GD200 als auch über dem GD50 verläuft. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating in der technischen Analyse.

Dalian East New Energy Development kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Dalian East New Energy Development jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Dalian East New Energy Development-Analyse.

Dalian East New Energy Development: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...