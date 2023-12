Dalian East New Energy Development Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Verhältnis zur Zeit. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Lingda. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 95,71 Punkten, was bedeutet, dass Lingda derzeit überkauft ist und die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt Lingda ebenfalls überkauft (Wert: 73,69), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) entscheidend. Ein niedrigeres KGV lässt eine Aktie auf den ersten Blick preisgünstiger erscheinen. Mit einem KGV von 124,15 liegt Lingda auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Basierend auf fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger hat auch einen Einfluss auf die Aktienkurse. Unsere Analysten haben soziale Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare über Lingda überwiegend negativ waren. Darüber hinaus wurden in den letzten beiden Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Lingda in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Lingda mit 12,18 CNH derzeit -13,43 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen "Schlecht"-Einschätzung führt. Auf Basis der letzten 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -24,3 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" bewertet.