Dalian East New Energy Development Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Lingda: Aktienanalyse zeigt schlechte Dividende und neutrales Sentiment

Bei einer Dividende von 0 % schneidet Lingda im Vergleich zum Branchendurchschnitt Bauprodukte (1,52 %) schlechter ab, da die Differenz 1,52 Prozentpunkte beträgt. Dies führt zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht".

Ein weiterer Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien. Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität zwar die übliche Aktivität im Netz widerspiegelt, aber die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Daher wird Lingda für diesen Faktor als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten ebenfalls auf eine negative Stimmung rund um die Aktie hin. Die Mehrheit der Meinungen und Kommentare in den vergangenen Wochen war negativ, und es wurden überwiegend negative Themen angesprochen. Aufgrund dessen wird das Unternehmen von der Redaktion als "Schlecht" eingestuft.

In fundamentalen Kriterien bewegt sich Lingda mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 124,15 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Somit wird die Aktie aus heutiger Sicht als "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Lingda derzeit eine schlechte Dividende und ein neutrales Sentiment aufweist. Die Aktie wird daher von der Redaktion als "Schlecht" eingestuft.

