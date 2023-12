Dalian Bio-Chem Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Die technische Analyse des Aktienkurses von Dalian Bio-chem zeigt, dass der 50- und 200-Tages-Durchschnitt auf ähnlichem Niveau liegen. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 11,06 CNH, während der 50-Tage-Durchschnitt bei 10,95 CNH liegt. Beide liegen nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Beim Vergleich des Aktienkurses von Dalian Bio-chem mit anderen Unternehmen der "Chemikalien"-Branche zeigt sich eine Underperformance von -2,28 Prozent in den letzten 12 Monaten. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Rendite unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität der Anleger ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating, da im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger und keine signifikante Veränderung in der Diskussionsintensität zu verzeichnen war.

Der Relative Strength Index (RSI) der Dalian Bio-chem liegt bei 66,18, was als neutral betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 63 eine neutrale Situation an. Insgesamt erhält die Dalian Bio-chem-Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".