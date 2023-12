Dalian Bio-Chem Aktie: Es geht auch anders!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Bei Dalian Bio-chem wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 49,21 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 59,09, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" hat die Aktie von Dalian Bio-chem im vergangenen Jahr eine Rendite von -10,52 Prozent erzielt, was 2,23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Chemikalien" beträgt -8,29 Prozent, und Dalian Bio-chem liegt aktuell 2,23 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral eingestellt waren gegenüber Dalian Bio-chem. Es gab einige positive Themen, aber keine negativen Diskussionen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Dalian Bio-chem daher eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings wurden in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, die hauptsächlich in die "Schlecht"-Richtung zeigten, was zu einer "Schlecht" Bewertung führt. Insgesamt wird die Anlegerstimmung daher als "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Dalian Bio-chem-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet, der aktuell bei 11,04 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs liegt auf ähnlichem Niveau (-0,54 Prozent Abweichung), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (10,97 CNH) weist eine ähnliche Abweichung auf (+1,19 Prozent), wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt wird die Dalian Bio-chem-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.