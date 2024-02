Daldrup, Soehne Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Der Aktienkurs von Daldrup & Soehne verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 7,52 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Energie-Sektor liegt die Rendite jedoch um 22,8 Prozent unter dem Durchschnitt von 30,33 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Daldrup & Soehne eine mittlere Aktivität in den sozialen Medien festgestellt. Die Diskussionen führten zu keiner signifikanten Veränderung in der Stimmungsrate, weshalb die Gesamtbewertung für das langfristige Stimmungsbild als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 9,67 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 8,86 EUR liegt. Dies führt zu einer Distanz von -8,38 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 8,92 EUR, was zu einem Abstand von -0,67 Prozent führt und die Gesamtbewertung auf "Neutral" festlegt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist die Aktie von Daldrup & Soehne ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 50,23 auf, was über dem Branchendurchschnitt von 26,26 liegt. Aufgrund dieser Überbewertung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.