Daldrup, Soehne Aktie: Was für ein Erfolg!

Daldrup & Soehne hat momentan eine niedrigere Dividendenrendite als der Branchendurchschnitt von 20,01%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurden in den letzten zwei Wochen hauptsächlich positive Diskussionen über das Unternehmen geführt. Das Stimmungsbarometer zeigt an fünf Tagen positive und an zwei Tagen neutrale Einstellungen der Anleger. Daher erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Die technische Analyse zeigt, dass die Daldrup & Soehne Aktie momentan mit einem Relative Strength Index (RSI) von 15,66 als überverkauft gilt. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung in diesem Bereich. Der RSI25 Wert von 37 zeigt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die RSI Bewertung daher ein "Gut".

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Daldrup & Soehne mit 43,82 über dem Branchendurchschnitt von 28,31. Dies führt zu einer Überbewertung der Aktie und einer "Schlecht"-Bewertung auf fundamentaler Basis.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Daldrup & Soehne Aktie, basierend auf Dividendenrendite, Anleger-Sentiment, Relative Strength Index und fundamentalen Kriterien.