Daldrup, Soehne Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Die Daldrup & Söhne-Aktie wird derzeit unter Berücksichtigung verschiedener Aspekte als "schlecht" eingestuft. Laut der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) bei 9,58 EUR, was einem Abstand von -11,9 Prozent vom aktuellen Aktienkurs von 8,44 EUR entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) schneidet die Aktie mit einem Niveau von 8,98 EUR und einer Differenz von -6,01 Prozent schlecht ab.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Daldrup & Söhne 50, während vergleichbare Unternehmen in der Branche durchschnittlich ein KGV von 25 aufweisen. Daher wird die Aktie aufgrund dieser Überbewertung ebenfalls als "schlecht" eingestuft.

Die Dividendenpolitik des Unternehmens spiegelt sich ebenfalls negativ wider, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -28,08 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche entspricht.

Auch die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. Obwohl es an einem Tag positive Diskussionen gab, überwog an zwei Tagen die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder positiv noch negativ über das Unternehmen gesprochen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine negative Einschätzung sowohl aus technischer als auch aus fundamentaler und sentimentaler Sicht für die Daldrup & Söhne-Aktie.