Dalata Hotel Group PLC Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

In den letzten zwei Wochen wurde die Dalata Hotel-Aktie in den sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, so die Auswertung der Redaktion. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung zu.

Aus technischer Sicht ergibt sich für die Dalata Hotel-Aktie in den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 4,37 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 4,515 EUR, was einer positiven Abweichung von 3,32 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 4,69 EUR eine geringe Abweichung von -3,73 Prozent und resultiert in einer weiteren "Neutral"-Bewertung.

In fundamentalen Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dalata Hotel mit 11,21 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Daher erhält die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für die Aktie von Dalata Hotel eher neutral sind. Somit wird die Aktie insgesamt ebenfalls als "Neutral"-Wert eingestuft.