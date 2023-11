Dalata Hotel Group PLC Aktie: Nächster Hammer kommt!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird über einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der RSI-Wert für Dalata Hotel liegt bei 56,25, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 41,32, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich ein neutrales Rating für das Unternehmen.

In Bezug auf die Dividende weist Dalata Hotel derzeit eine Dividendenrendite von 0,96 % auf, welche nur leicht über dem Branchendurchschnitt für "Hotels Restaurants und Freizeit" von 0,96 % liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz von nur 0 Prozentpunkten wird die Dividende ebenfalls als neutral eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen bezüglich Dalata Hotel. In den letzten beiden Wochen häuften sich die positiven Meinungsäußerungen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Dalata Hotel mit 31,56 % um mehr als 29 Prozent darüber. Die Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 8,2 %. Auch hier liegt Dalata Hotel mit 23,36 % deutlich darüber. Diese starke Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.