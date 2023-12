Dalaroo Metals Aktie: Quo vadis?

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz von Dalaroo Metals in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf dieser Stufe führt.

Die Dalaroo Metals-Aktie liegt mit einem Kurs von 0,023 AUD derzeit 23,33 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Bewertung von "Schlecht" führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -54 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für die Aktie aus charttechnischer Sicht führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde kürzlich über die Dalaroo Metals-Aktie diskutiert, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Insgesamt wird das Anleger-Sentiment daher als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Dalaroo Metals-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7-Wert beträgt 20, was eine "Gut"-Empfehlung ergibt, während der RSI25-Wert von 61,54 eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.