Dalaroo Metals Aktie: Füße still halten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Dalaroo Metals-Aktie liegt bei 25, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu beträgt der RSI auf 25-Tage Basis 59,26, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich eine "Gut"-Rating für Dalaroo Metals nach der RSI-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Dalaroo Metals bei 0,05 AUD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,025 AUD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" aufgrund einer Distanz zum GD200 von -50 Prozent. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 0,03 AUD, was zu einem Abstand von -16,67 Prozent führt und somit ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Schlecht" vergeben.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für Dalaroo Metals durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Dalaroo Metals.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien gab es zuletzt weder besonders positive noch negativen Ausschläge bezüglich Dalaroo Metals. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".