Dala Energi AB Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der letzten 7 Tage für die Dala Energi-Aktie beträgt aktuell 43, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 41,8, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Dala Energi.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt eher neutral. In den vergangenen Wochen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt behandelt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt kein bedeutendes Muster in der Stimmungslage der Anleger, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich ebenfalls nicht signifikant verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +1,06 Prozent beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage im Vergleich zum aktuellen Kurs der Dala Energi-Aktie. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist eine Abweichung von +4,14 Prozent auf. Beide Abweichungen führen zu einem "Neutral"-Rating aus charttechnischer Sicht.

Insgesamt erhält die Dala Energi-Aktie somit in allen analysierten Bereichen ein "Neutral"-Rating.