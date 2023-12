Dala Energi AB Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen in Bezug setzt. Die Spanne reicht von 0 bis 100. Aktuell liegt der RSI der Dala Energi bei 25, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und zu einer Bewertung von "Gut" führt. Eine Erweiterung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage zeigt einen RSI-Wert von 40, was als neutral betrachtet wird und zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt der Dala Energi-Aktie auf längerfristiger Basis bei 51,56 SEK liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt beträgt 47,93 SEK, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit für die Dala Energi-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen eine mittlere Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes und einer "Schlecht"-Bewertung bei der Anleger-Stimmung.

Zusammenfassend zeigen die verschiedenen Bewertungen, dass die Dala Energi-Aktie gemischte Signale aufweist, wobei die Anleger-Stimmung als positiv bewertet wird. Es ist jedoch zu beachten, dass die technische Analyse auf eine eher neutrale bis schlechte Bewertung hindeutet.

