Dala Energi AB Aktie: Alles völlig egal!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in Bezug auf das Unternehmen Dala Energi gab es weder positive noch negative Themen, die von den Anlegern diskutiert wurden. Aus diesem Grund bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Dala Energi-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 51,19 SEK lag. Der letzte Schlusskurs von 48,5 SEK weicht um -5,25 Prozent ab, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 47,7 SEK, was einer Abweichung von +1,68 Prozent entspricht. Für die kurzfristige Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Dala Energi-Aktie somit für die einfache Charttechnik mit "Neutral" eingestuft.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Dala Energi festgestellt werden. Weder positiven noch negativen Tendenzen wurden in den sozialen Medien registriert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Dala Energi liegt bei 38,71, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 47, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie mit "Neutral" eingestuft.