Daktronics Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der es Anlegern ermöglicht, die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Daktronics beträgt der RSI 36,76, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 58,76, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die technische Analyse lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Daktronics-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 7,49 USD. Der letzte Schlusskurs von 8,61 USD weicht um +14,95 Prozent ab, was zu einer Bewertung von "Gut" aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser 9,76 USD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs darunter liegt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Daktronics im Vergleich zur Branche eine niedrigere Dividendenrendite von 0 % aus, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.