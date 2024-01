Daktronics Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Dieser Indikator basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit und wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Daktronics wird der 7-Tage-RSI mit 81,67 Punkten bewertet, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft gilt. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 76,63 eine Überkauftheit an. Aufgrund dieser Werte erhält die Daktronics-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Analysekategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese aktuell 0 Prozent und liegt damit 11546,47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für Elektronische Geräte und Komponenten. Aufgrund dieser Dividendenpolitik wird die Aktie ebenfalls mit "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zur Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" konnte Daktronics in den letzten 12 Monaten eine Performance von 188,55 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -0,95 Prozent fielen. Dies bedeutet eine Outperformance von +189,5 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Daktronics mit 179,41 Prozent deutlich höher. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um Daktronics waren in den letzten Wochen positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie zeigt jedoch, dass sie aktuell weder besonders viel noch besonders wenig im Fokus der Anleger steht, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.