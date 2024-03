Daktronics Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Die Stimmung und das Gesprächsaufkommen in den sozialen Medien lassen auf starke positive oder negative Reaktionen schließen, die mithilfe unserer Analyse präzise und frühzeitig erkannt werden können. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Daktronics jedoch kaum verändert, weshalb wir die Aktie als "neutral" bewerten. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Daktronics auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher von uns als "neutral" eingestuft.

Im Bereich der Fundamentalanalyse gilt die Aktie von Daktronics als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 10,32 insgesamt 86 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Elektronische Geräte und Komponenten", der bei 76,12 liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen und auch die besprochenen Themen rund um den Wert sind überwiegend positiv. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft. Zusammengefasst ist die Aktie von Daktronics aus Sicht der Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.

Abschließend betrachten wir den Relative Strength Index (RSI) als Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 30,86 Punkte, was bedeutet, dass Daktronics momentan weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 23,75, was darauf hindeutet, dass Daktronics hier überverkauft ist. Insgesamt wird das Wertpapier damit abweichend als "Gut" eingestuft. Somit wird Daktronics insgesamt mit "Gut" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.