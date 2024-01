Daktronics Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein gängiges Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Daktronics. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 65,73 Punkten, was bedeutet, dass Daktronics derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Die Aktie wird daher als "Neutral" eingestuft. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 61,06, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie von Daktronics für den RSI mit "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zur Aktie von Daktronics veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Daktronics liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 11546,47 Prozent für die "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche liegt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtigster Indikator betrachtet. Mit einem Wert von 7,7 ist Daktronics deutlich günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt (46,22), was zu einer Unterbewertung um 83 Prozent führt. Daher wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.