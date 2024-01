Dajin Heavy Industry tut es schon wieder?

Der Aktienkurs von Dajin Heavy Industry hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -40,4 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Industriesektor eine Unterperformance von 41,77 Prozent darstellt. Außerdem liegt die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" bei 1,45 Prozent, und Dajin Heavy Industry liegt aktuell 41,84 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da sowohl der 7-Tage-RSI (68,46 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (53,78 Punkte) darauf hindeuten, dass Dajin Heavy Industry weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Dajin Heavy Industry ist überwiegend negativ, wie aus der Analyse von Kommentaren auf sozialen Plattformen hervorgeht. In den vergangenen zwei Tagen wurden vor allem negative Themen rund um die Aktie diskutiert, was zu einer Einstufung als "Schlecht" in dieser Hinsicht führt.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dajin Heavy Industry 28, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung", die im Durchschnitt ein KGV von 0 haben, als neutral betrachtet wird.

Insgesamt ergibt sich damit für Dajin Heavy Industry eine neutrale bis negative Bewertung in verschiedenen Analysekategorien.