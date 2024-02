Dajin Heavy Industry Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Weitere Suchergebnisse zu "Invesco":

Die Dividendenrendite von Dajin Heavy Industry beträgt derzeit 0,13 Prozent im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs. Dieser Wert liegt nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0,18 Prozent und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung verzeichnete Dajin Heavy Industry in den letzten 12 Monaten eine Performance von -57,88 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um -16,94 Prozent, was einer Underperformance von -40,94 Prozent für Dajin Heavy Industry entspricht. Im "Industrie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -15,62 Prozent, wobei Dajin Heavy Industry um 42,25 Prozent hinter diesem Durchschnittswert zurückblieb. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Unsere Redaktion hat festgestellt, dass die Anleger mehrheitlich optimistisch in Bezug auf Dajin Heavy Industry sind, was zu einer "Gut"-Einstufung in dieser Kategorie führt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt somit eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dajin Heavy Industry bei 24,02, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Elektrische Ausrüstung" weist hingegen einen Wert von 0 auf. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf fundamentalen Kriterien, da sie aus heutiger Sicht weder unterbewertet noch überbewertet ist.