Dajin Heavy Industry Aktie: Knallt es bald?

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Dajin Heavy Industry in den sozialen Medien zu verzeichnen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer ist in den roten Bereich gerutscht, daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht". Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf Dajin Heavy Industry wurde deutlich mehr diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit festzustellen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut". Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -40,4 Prozent erzielt, was bedeutet, dass Dajin Heavy Industry 39,71 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt -1,07 Prozent, und Dajin Heavy Industry liegt aktuell 39,33 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Dajin Heavy Industry aktuell 0, was eine negative Differenz von -1,38 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" bedeutet. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dajin Heavy Industry liegt mit einem Wert von 28,99 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral"-Rating.