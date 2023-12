Dajin Heavy Industry Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz bei Dajin Heavy Industry hat sich in den letzten vier Wochen verändert. Die Stimmung hat sich verschlechtert, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. In Bezug auf die Kommunikationsfrequenz wurde jedoch eine Zunahme festgestellt, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Industrie-Sektor hat Dajin Heavy Industry im letzten Jahr eine Rendite von -40,4 Prozent erzielt, was 40,28 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Elektrische Ausrüstung" liegt die Rendite bei -0,17 Prozent, was bedeutet, dass Dajin Heavy Industry aktuell 40,22 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die aktuelle Dividendenrendite für Dajin Heavy Industry beträgt 0,11 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert von 0,18 Prozent liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

Das Anleger-Sentiment ist gemischt, wobei in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings haben sich die Diskussionen in letzter Zeit mehr auf negative Themen rund um Dajin Heavy Industry konzentriert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung der Anleger-Stimmung.