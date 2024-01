Dajin Heavy Industry Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Die Dajin Heavy Industry weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,11 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt ("Elektrische Ausrüstung") von 1,51 % als niedrig eingestuft wird. Dies führt zu einer Klassifizierung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende, da die Differenz lediglich 1,4 Prozentpunkte beträgt.

In der technischen Analyse ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ein aktueller Trend. Der GD200 des Wertes liegt bei 29,28 CNH, während der Kurs der Aktie bei 26,62 CNH liegt, was zu einer Abweichung von -9,08 Prozent führt und somit ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 25,98 CNH, was einer Abweichung von +2,46 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Neutral" einstuft.

Im fundamentalen Bereich liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Dajin Heavy Industry bei 28,99, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht und somit eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien ergibt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Dajin Heavy Industry führt aufgrund der Auf- und Abwärtsbewegungen der Kurse in einem Zeitraum von 7 Tagen zu einer Einstufung als "Gut" mit einem Niveau von 14,69. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, wird mit 43,18 bewertet und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung der Dajin Heavy Industry als "Gut" auf Basis der technischen und fundamentalen Analyse.