Dajin Heavy Industry Aktie: Bitte nicht vergessen!

In den letzten Tagen war die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Dajin Heavy Industry größtenteils negativ. An sechs Tagen überwogen positive Themen, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Jedoch hat sich die Stimmung in den letzten ein bis zwei Tagen verbessert, und die Anleger diskutierten verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen. Dadurch bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral", was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Dajin Heavy Industry derzeit 0, was eine negative Differenz von -1,37 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Die fundamentale Analyse ergibt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dajin Heavy Industry derzeit bei 28 liegt. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" im Durchschnitt ein KGV von 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten wird die Aktie daher als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Dajin Heavy Industry derzeit mit einem Wert von 56,02 als weder überkauft noch -verkauft gilt. Auch bei einer Betrachtung über einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt sich ein Wert von 47, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung als "Neutral".