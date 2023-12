DaiwacuritiesADR Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Daiwa Securities beträgt derzeit 16,19 und liegt damit 80 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 82 im Bereich Kapitalmärkte. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und Daiwa Securities daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Aus technischer Sicht ergibt sich eine positive Bewertung, da der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs der Aktie 764,3 JPY beträgt, während der letzte Schlusskurs bei 962,3 JPY lag, was einem Unterschied von +25,91 Prozent entspricht. Somit erhält Daiwa Securities eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des 50-Tages-Durchschnitts von 918,96 JPY liegt der letzte Schlusskurs nahe diesem Wert (+4,72 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf die Dividende weist Daiwa Securities derzeit eine Dividendenrendite von 2,62 Prozent auf, was geringfügig unter dem Branchendurchschnitt von 3,04 Prozent liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz deutet darauf hin, dass die Aktie von Daiwa Securities in den vergangenen Monaten ein erhöhtes Diskussionsaufkommen verzeichnete. Zudem konnte eine positive Stimmungsänderung identifiziert werden. Daher wird Daiwa Securities insgesamt mit einem "Gut"-Wert bewertet.