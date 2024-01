DaiwacuritiesADR Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Daiwa Securities liegt derzeit bei 15, was bedeutet, dass die Börse 15,85 Euro für jeden Euro Gewinn von Daiwa Securities zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 81 Prozent, weshalb der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Daiwa Securities liegt derzeit bei 3,38 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25, der die letzten 25 Handelstage betrachtet, zeigt hingegen weder eine überkaufte noch eine überverkaufte Situation und wird daher als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor hat Daiwa Securities eine Rendite von 66,34 Prozent erzielt, was 42 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Bereich "Kapitalmärkte" liegt die Rendite von Daiwa Securities mit 48,36 Prozent deutlich über dem Durchschnitt der Branche. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Stimmungsbild und den Buzz rund um Daiwa Securities gab es in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen. Daher wird das Unternehmen in diesem Punkt mit "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Diskussion oder der Anzahl der Beiträge festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält Daiwa Securities auf Basis dieser Analyse in den verschiedenen Kategorien überwiegend positive Bewertungen und wird insgesamt als attraktive Investmentmöglichkeit eingestuft.