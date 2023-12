Daiwa House IndustryADR Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Weitere Suchergebnisse zu "Hapag-Lloyd":

Die Stimmung in Bezug auf Daiwa House Industry wird positiv eingeschätzt, basierend auf einer Analyse sozialer Plattformen. Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einstufung der Aktie führt. Auch die technische Analyse zeigt positive Signale, da der gleitende Durchschnittskurs bei 3758,1 JPY liegt und die Aktie selbst einen Kurs von 4227 JPY erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Allerdings zeigt der GD50 der letzten 50 Tage mit einem Stand von 4160,52 JPY nur einen geringen Abstand von +1,6 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung und das Interesse in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt. Die Diskussionsstärke der Marktteilnehmer in Bezug auf Daiwa House Industry hat in den letzten vier Wochen zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse an der Aktie hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Dies wird auch durch den RSI auf 25-Tage-Basis bestätigt, der ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale RSI-Bewertung für Daiwa House Industry.