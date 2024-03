Daiwa Computer Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Daiwa Computer-Aktie beträgt aktuell 69, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 54,96 ebenfalls weder überkauft noch überverkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung wurde Daiwa Computer in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies führt zu einer Gesamteinstufung der Anleger-Stimmung als "Neutral".

In den letzten Wochen gab es bei Daiwa Computer keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen. Daher wird das Sentiment und Buzz als "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 1053,75 JPY für die Daiwa Computer-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 1167 JPY, was einen Unterschied von +10,75 Prozent ausmacht. Daher wird eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 1233,98 JPY, und der letzte Schlusskurs liegt darunter (-5,43 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis führt. Insgesamt erhält Daiwa Computer für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.