Daiwa Computer Aktie: Ist das noch normal?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Daiwa Computer liegt bei 47,89 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 28,46 und wird als "gut" bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "gut" führt.

Bei einem aktuellen Kurs von 1230 JPY liegt die Daiwa Computer mit +22,62 Prozent über dem GD200 (1003,09 JPY), was ein "gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, steht bei 1142,5 JPY, was einem Abstand von +7,66 Prozent entspricht. Somit wird auch hier ein "gut"-Signal verzeichnet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen berücksichtigt wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Daiwa Computer in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Daiwa Computer eingestellt waren, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Daiwa Computer eine "neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Insgesamt wird die Anlegerstimmung als "neutral" bewertet.