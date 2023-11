Daiwa Computer Aktie: Gut oder schlecht?

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen innerhalb eines bestimmten Zeitraums berücksichtigt. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Daiwa Computer liegt bei 46,94, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 36,31 und deutet ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hin.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge frühzeitig zu erkennen. In Bezug auf die Daiwa Computer hat sich die Stimmung in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso wurde in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität hinsichtlich der Diskussionsstärke gemessen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Daiwa Computer-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 947,13 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 1000 JPY weicht somit um +5,58 Prozent ab, was charttechnisch als „gut“ eingestuft wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (970,08 JPY), so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,08 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Daiwa Computer-Aktie somit in Bezug auf die einfache Charttechnik ein „gut“-Rating.

Die Diskussionen über Daiwa Computer in den sozialen Medien geben ein klares Signal zur Einschätzung und Stimmung rund um den Titel wider. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen angesprochen, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Daiwa Computer in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit „neutral“ bewertet ist.