Daiwa Computer Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Die Daiwa Computer Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 verläuft bei 971,99 JPY, was einer Überbewertung des Aktienkurses (1114 JPY) um +14,61 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 1049,44 JPY zeigt eine Abweichung von +6,15 Prozent, was ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie somit das Rating "Gut".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist neutral. In den letzten zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung. Die Aktie wird daher auch hier mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine überkaufte Situation mit einem Wert von 88 für die Daiwa Computer Aktie. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist hingegen auf eine neutrale Situation hin und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie somit die Einstufung "Schlecht".