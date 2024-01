Daiwa Computer Aktie: Bitte unbedingt beachten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der Daiwa Computer-RSI liegt bei 30,51, was einer Neutralbewertung entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 40,92, was ebenfalls zu einer Neutralbewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

Ein weiterer wichtiger Faktor zur Einschätzung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz im Internet. Dabei werden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Bei Daiwa Computer ist die Diskussionsintensität durchschnittlich, was zu einer Neutralbewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Neutralbewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher auch hier eine "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse mithilfe des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Daiwa Computer-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen zeigt, dass der aktuelle Wert bei 970,03 JPY liegt, was deutlich über dem letzten Schlusskurs (1116 JPY) liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt einen Wert von 1042,84 JPY, was ebenfalls über dem letzten Schlusskurs liegt und zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Daiwa Computer-Aktie somit mit einem "Gut"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Daiwa Computer wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält Daiwa Computer auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.