Daiwa Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Der Relative Strength-Index, RSI, ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt der RSI als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Daiwa -Kanazawa Ishikawa Japan liegt bei 5,88, was als „Gut“ eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 35,9 und wird als „Neutral“ bewertet, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen größtenteils positiv. An sechs Tagen dominierten positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Daiwa -Kanazawa Ishikawa Japan gesprochen. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Daiwa -Kanazawa Ishikawa Japan liegt derzeit mit einem Kurs von 457 JPY +2,75 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +3,58 Prozent, wodurch die Aktie auch hier als "Neutral" eingestuft wird.

Die Aktivität im Netz bezüglich Daiwa -Kanazawa Ishikawa Japan deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Entwicklung, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt. Somit erhält die Aktie in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".