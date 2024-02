Daiwa Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Daiwa -Kanazawa Ishikawa Japan diskutiert, wobei vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Die Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Daiwa -Kanazawa Ishikawa Japan, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Daiwa -Kanazawa Ishikawa Japan konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden, weshalb die Aktie mit einem "Schlecht" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert. Insgesamt erhält daher Daiwa -Kanazawa Ishikawa Japan auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Daiwa -Kanazawa Ishikawa Japan-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 449,27 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs (532 JPY) liegt deutlich darüber, was zu einer positiven Bewertung als "Gut" führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating bedacht.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Daiwa -Kanazawa Ishikawa Japan-Aktie liegt bei 15,71, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 23, was ebenfalls als Indikator für eine überverkaufte Situation gilt und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Bewertung "Gut" vergeben.

