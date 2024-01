Daiwa Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für die Daiwa-Kanazawa Ishikawa Japan-Aktie liegt der RSI bei 16,67, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 50 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut" für die Aktie.

Auch das Sentiment und der Buzz im Netz spielen eine Rolle bei der Aktienbewertung. Die Diskussionsintensität für Daiwa-Kanazawa Ishikawa Japan war in den letzten Monaten eher schwach, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Entwicklung, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 440,92 JPY liegt, wobei der letzte Schlusskurs bei 446 JPY nur eine geringe Abweichung von +1,15 Prozent aufweist und somit neutral bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine ähnliche geringe Abweichung von +0,31 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral, während in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkt positive Themen diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Insgesamt zeigt sich also eine neutrale bis leicht positive Entwicklung rund um die Daiwa-Kanazawa Ishikawa Japan-Aktie, sowohl aus technischer als auch aus sozialer Sicht.