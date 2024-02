Daiwa Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Der Relative Strength Index (RSI) wird oft in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Aktienwert überkauft oder überverkauft ist. Für Daiwa -Kanazawa Ishikawa Japan beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 66,67 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie neutral eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 25,95, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Insgesamt wird die Aktie als "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien zeigt in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Bewertungen für Daiwa -Kanazawa Ishikawa Japan. Allerdings gab es in den letzten Tagen vermehrt negative Kommentare, was zu einer neutralen Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Aktie derzeit als "Gut" eingestuft wird, da der Kurs um +17,19 Prozent über dem GD200 liegt. Auch der GD50 zeigt mit einer Abweichung von +11,94 Prozent einen positiven Trend.

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktie wurden ebenfalls untersucht. Dabei zeigt sich eine starke Aktivität in den Diskussionen, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung auf, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.