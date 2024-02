Daiwa Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) verwendet, um das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 zu normieren. Der RSI für Daiwa -Kanazawa Ishikawa Japan liegt bei 15,94, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 20,61, was ebenfalls eine Einstufung als "Gut" für 25 Tage ergibt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Daiwa -Kanazawa Ishikawa Japan-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 450,47 JPY. Der letzte Schlusskurs (539 JPY) weicht somit um +19,65 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem Wert von 468,32 JPY eine Abweichung von +15,09 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Daiwa -Kanazawa Ishikawa Japan-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Daiwa -Kanazawa Ishikawa Japan wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch aktuell zeigen sich vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Daiwa -Kanazawa Ishikawa Japan zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte sich im roten Bereich, weshalb die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die steigende Diskussionsfrequenz und Aufmerksamkeit in den sozialen Medien führen jedoch zu einem insgesamt "Gut"-Rating für die Aktie.