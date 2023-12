Daiun Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Daiun-Aktie war in den letzten zwei Wochen neutral, ohne signifikante positive oder negative Trends. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es keine besonderen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Daiun liegt bei 87,88, was auf eine "Schlecht"-Bewertung hindeutet. Der RSI25 beträgt 52,94, was zu einer "Neutral"-Einstufung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Rating von "Schlecht".

Die Diskussionen in sozialen Medien und die Stimmung rund um die Daiun-Aktie zeigen eine mittlere Aktivität, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum unverändert, was zu einem langfristig neutralen Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Daiun-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 389,53 JPY liegt, was einem Abweichung von -5,78 Prozent entspricht und somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 373,2 JPY, was zu einer ähnlichen Abweichung von -1,66 Prozent führt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis.

Zusammenfassend erhält die Daiun-Aktie aufgrund dieser Analyse ein "Neutral"-Rating.