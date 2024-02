Daiun Aktie: Immer langsam!

Weitere Suchergebnisse zu "Valeo":

Wesentliche Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz können aufschlussreiche Informationen über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien liefern. Im Fall von Daiun konnten in den letzten vier Wochen keine bedeutenden Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt werden. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge. Insgesamt erhält Daiun daher ein "Neutral"-Rating auf dieser Stufe.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Daiun bei 412 JPY liegt, was einer Entfernung von +4,14 Prozent vom GD200 (395,64 JPY) entspricht. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal in der charttechnischen Bewertung. Auf der anderen Seite weist der GD50 einen Kurs von 389,58 JPY auf, was zu einem Abstand von +5,75 Prozent führt und somit ein "Gut"-Signal ergibt, wenn man die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen betrachtet. Alles in allem wird der Kurs der Daiun-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Daiun liegt der 7-Tage-RSI bei 59,15 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis beruht, zeigt einen Wert von 39,86, was auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Daiun eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Stimmung der Anleger bei Daiun in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen zeigt, dass weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für die Anleger-Stimmung.