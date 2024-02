Daito Trust Construction Aktie: Quo vadis?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" betrachtet wird. Dazwischen wird der Wert als neutral eingestuft. Der RSI der Daito Construction liegt bei 45,71, was zu einer neutralen Einstufung führt. Ebenso ergibt der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, mit einem Wert von 38,67 eine neutrale Einschätzung. Insgesamt wird die Daito Construction daher als "neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität, dass es im letzten Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird auch dieser Punkt als "neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war ebenfalls durchschnittlich, was zu einer weiteren "neutralen" Bewertung führt. Somit erhält die Daito Construction-Aktie auch in diesem Bereich ein "neutral"-Rating.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Daito Construction derzeit als "gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 15027,65 JPY, während der Kurs der Aktie bei 17290 JPY liegt, was einer Abweichung von +15,05 Prozent entspricht. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt sich eine Abweichung von +4,67 Prozent, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "gut" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Daito Construction in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet wurde. Die Kommentare und Wortmeldungen der Anleger deuten ebenfalls auf eine neutrale Stimmung hin. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "neutral"-Einstufung.

Insgesamt lässt sich zusammenfassen, dass die Daito Construction in verschiedenen Bereichen neutral eingestuft wird, sowohl in Bezug auf den RSI, das Sentiment und den Buzz, als auch in der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung.

