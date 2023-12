Daito Bank Aktie: Das hat Gewicht!

Weitere Suchergebnisse zu "S Immo":

Die technische Analyse der Daito Bank-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 690,46 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 772 JPY liegt, was einer Abweichung von +11,81 Prozent entspricht und somit als "Gut" bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 766,14 JPY, und der letzte Schlusskurs weicht nur um +0,76 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Auch der Blick auf weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger ist wichtig. Die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen sind neutral, und auch die Themen, die in den Diskussionen der letzten Tage aufgegriffen wurden, sind vor allem neutral. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Daito Bank-Aktie zeigt ebenfalls interessante Ergebnisse. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 40, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 63,16 und führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für die Daito Bank-Aktie.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab und auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen nicht signifikant abwich. Daher erhält die Daito Bank-Aktie in diesem Bereich ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt zeigt sich die Aktie der Daito Bank somit aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet als neutral.