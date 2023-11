Daito Bank Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Die Stimmung und das Interesse an einer Aktie sind wichtige Faktoren, die neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet widerspiegeln. Eine genaue Analyse der Beitragsanzahl und der Diskussionsintensität über einen längeren Zeitraum kann ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage liefern. Im Falle der Aktie von Daito Bank zeigt die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Daito Bank zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

Eine technische Analyse der Aktie von Daito Bank basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt einen Wert von 689,23 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 767 JPY liegt, was einem Unterschied von +11,28 Prozent entspricht. Dadurch wird die Aktie auf dieser Basis als "Gut" bewertet. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 764,94 JPY, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt (+0,27 Prozent). In Summe wird die Daito Bank-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Daito Bank ein neutraler Titel ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Daito Bank-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 80,95, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 45,83, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien zeigt, dass die Anleger-Stimmung bezüglich der Daito Bank-Aktie in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutral war. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt zeigt die Analyse der Stimmung, der technischen Aspekte und der Anlegermeinungen, dass die Aktie von Daito Bank derzeit eine neutrale Bewertung erhält.