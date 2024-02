Daito Bank Aktie: Immer mit der Ruhe

Aktienkurse lassen sich nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die Daito Bank auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. In den vergangenen Tagen wurden vor allem neutrale Themen rund um die Daito Bank in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +5,11 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "gut"-Bewertung. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine Abweichung von -1,03 Prozent, was zu einer "neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) bezieht Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen und führt bei der Daito Bank zu einer Einstufung als "neutral". Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt fällt die Gesamteinschätzung auf "neutral".

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen bei der Daito Bank nicht festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch hier als "neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen wurde festgestellt. Insgesamt erhält die Daito Bank daher auf dieser Stufe ein "neutral"-Rating.