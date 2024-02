Daito Bank Aktie: Einfach unglaublich

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Daito Bank-Aktie beträgt aktuell 70, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 65,41, was bedeutet, dass die Daito Bank weder überkauft noch -verkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für die Daito Bank somit ein "Schlecht"-Rating.

Die charttechnische Entwicklung der Daito Bank-Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs auf ähnlichem Niveau wie der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch für den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage. Somit wird die Daito Bank-Aktie basierend auf der einfachen Charttechnik insgesamt mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, weshalb die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

In den letzten Wochen konnte bei der Daito Bank keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Auch die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge zeigte keine signifikanten Unterschiede. Daher wird die Daito Bank für diese Stufe mit einem "Neutral"-Rating bewertet.