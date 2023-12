Daisue Construction Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Das Unternehmen Daisue Construction wird aktuell hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes analysiert. Über einen längeren Zeitraum betrachtet zeigt sich eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Daisue Construction aktuell bei 1330,95 JPY. Der Aktienkurs selbst liegt bei 1333 JPY, was einen Abstand von +0,15 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich eine Differenz von -0,1 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Einstufung als "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Daisue Construction führt zu einer Einstufung als "Gut" bei einem Niveau von 22,58. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 47,88 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung als "Gut".

Das Anleger-Sentiment zeigt eine neutrale Bewertung, da weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren und sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Daisue Construction beschäftigte.

Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".