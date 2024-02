Daisue Construction Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Die Daisue Construction-Aktie wird derzeit technisch analysiert und erhält dabei eine positive Bewertung. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 1375,71 JPY, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 1623 JPY liegt, was einer Abweichung von +17,98 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 1400,32 JPY, was einer Abweichung von +15,9 Prozent entspricht. Auch dies wird als positiv bewertet und zusammenfassend ergibt sich somit ein Rating von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine neutrale Bewertung. In den letzten Wochen gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen zeigt keine signifikante Veränderung, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Die Bewertung der Anleger in sozialen Medien ergibt ebenfalls eine neutrale Tendenz. Die überwiegend privaten Nutzer bewerten die Daisue Construction-Aktie als eher neutral und auch die Themen, die in den Diskussionen angesprochen werden, sind vorwiegend neutral. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Neutral".

Anhand des Relative Strength Index (RSI) lässt sich feststellen, dass die Daisue Construction-Aktie derzeit als überverkauft eingestuft wird. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage führen zu einer Bewertung als "Gut".

Zusammenfassend ergibt die technische Analyse der Daisue Construction-Aktie somit eine positive Bewertung, sowohl in Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs als auch den Relative Strength Index.