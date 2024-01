Daisue Construction Aktie: Was war das denn?

In den letzten Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Daisue Construction in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigte ebenfalls keine signifikante Zunahme oder Abnahme. Insgesamt erhält Daisue Construction daher ein "Neutral"-Rating auf dieser Stufe.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Daisue Construction-Aktie der letzten 200 Handelstage ergibt einen Wert von 1337,28 JPY. Der letzte Schlusskurs von 1402 JPY liegt auf ähnlichem Niveau (Unterschied +4,84 Prozent), was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, beträgt dieser 1329,64 JPY, was einen Unterschied von +5,44 Prozent zum letzten Schlusskurs bedeutet. Hierdurch erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Daisue Construction-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der Daisue Construction liegt bei 7,07, was als überverkauft betrachtet wird und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 41, was als neutral betrachtet wird und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher für diese Kategorie eine "Gut"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Daisue Construction. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Zusammenfassend ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.